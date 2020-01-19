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На Украину привезли тела 11 человек, погибших в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране. Борт с погибшими приземлился в международном аэропорту Борисполь под Киевом.

Как сообщает ТАСС, на борту Ил-76 ВВС Украины — тела девяти членов экипажа сбитого украинского самолёта, а также двух пассажиров. Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана...