Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Под Архангельском двое мужчин поссорились на похоронах их общего друга. В результате конфликта один из них достал нож и ударил им несколько раз своего приятеля.

От полученных ран потерпевший скончался. Что стало причиной ссоры, не сообщается.

Как сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по Архангельской области, оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Как писал NEWS.ru ранее, на Камчатке полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве двух коллег. По словам задержанного, коллеги избили его и заставили готовить ужин, пока они употребляли спиртные напитки. В ответ на это он взял нож, которым нарезал капусту, и зарезал обидчиков.

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