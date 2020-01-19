Под Архангельском двое мужчин поссорились на похоронах их общего друга. В результате конфликта один из них достал нож и ударил им несколько раз своего приятеля.
От полученных ран потерпевший скончался. Что стало причиной ссоры, не сообщается.
Как
Как писал NEWS.ru ранее, на Камчатке полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве двух коллег. По словам задержанного, коллеги избили его и заставили готовить ужин, пока они употребляли спиртные напитки. В ответ на это он взял нож, которым нарезал капусту, и зарезал обидчиков.
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