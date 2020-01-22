Во время публичных слушаний по вопросу межевания земли у здания Министерства обороны РФ (МО) местные жители взбунтовались против представителей ведомства и московских властей. После горячих споров последние были выгнаны, а инициативу на себя взяли обычные граждане. Жители столицы считают, что данное мероприятие — просто фикция, созданная для того, чтобы Минобороны узаконило захваченный участок.

NEWS.ru уже писал о ситуации в округе Хамовники, жители которого пытаются не допустить потери контроля над своей придомовой территории, расположенной рядом со зданием МО. Из-за проекта межевания под контроль военных могут отойти внутридворовые проезды у домов № 15, 17, 19, 21/10 по Комсомольскому проспекту и строений № 6 и 8 по 1-й Фрунзенской улице.

21 января были назначены публичные слушания по проекту межевания. Они проходили в актовом зале школы № 1253 на втором этаже. Перед ним образовалась длинная очередь, растянувшаяся на два лестничных пролёта. Причиной тому были две женщины, которые сидели у дверей помещения и регистрировали участников — записывали их паспортные данные. В итоге мероприятие началось с сильным опозданием, так как желающих поучаствовать в нём было много, около 80 человек.

А и Б сидели на трубе

На сцене актового зала за столом сидели трое: представитель заказчика — Минобороны — Марина Чернявская, представляющий Москомархитектуры Андрей Набоко и Алексей Ветров из управы.

Первой слово взяла Чернявская. Её выступление было коротким. Женщина рассказала, что корректировка проекта затрагивает только те земли, которые якобы и так находятся в федеральной собственности, потому что принадлежат Министерству обороны. Однако жители сразу с мест начали раздражённо выкрикивать слова о том, что не понимают о каком именно изменении идёт речь. Чернявская встала и подошла к схеме, спроецированной на стену позади неё.

Изменения затрагивают Фрунзенскую набережную. Речь идёт о небольшой корректировке улично-дорожной сети. Мы только приводим в соответствие территорию, — объясняла представитель военного ведомства.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители продолжали кричать, уже громче и злее: «В соответствии с чем?», «Вы на самом деле просто хотите узаконить этот самозахват!».

В зале появился микрофон. Сидевшие на сцене призвали жителей задавать вопросы по одному с помощью него. Первый спрашивавший — пожилой седоволосый старик в пиджаке — поинтересовался, в какой степени будут затронуты придомовые территории. Представитель МО ответила, что «ни в какой». Уже другой мужчина ей возразил. Используя вместо указки зонтик, он показал на схеме, что размежевание касается и сквера за домом номер 18 по Фрунзенской набережной.

Здесь вывешены только планы. К каждому проекту межевания дополнительно идёт объяснительная часть, — оправдывалась Чернявская.

Эти слова вызвали лавину смеха в зале и ехидные аплодисменты. После этого публичное заседание фактически «переросло» в несанкционированный митинг. Раззадоренные жители всё чаще кричали из зала, иногда просто срываясь на оскорбления. Желающие задать вопросы стали группироваться сбоку у сцены. Они либо передавали друг другу микрофон, либо просто орали во все горло.

Повышенная социальная напряжённость

Много времени было посвящено вопросу шлагбаумов, которые граждане установили собственными силами на улочках, ведущих с проезжих частей во дворы. Эти шлагбаумы мешают парковаться гражданам, которые там не проживают. Несколько раз во время публичных слушаний москвичи с содроганием вспоминали время до шлагбаумов, когда поставить машину вечером ближе, чем в двух километрах от дома, было невозможно. Одна из жительниц обратила внимание на то, что в проекте сказано о некой территории, относящейся к жилым домам, которую предлагается «обременить сервитутом для прохода и проезда жилого транспорта». Иными словами, по опасениям жильцов, они потеряют возможность с помощью своих шлагбаумов контролировать проезд в собственные дворы — этим займутся военные на своё усмотрение, если проект межевания будет принят. Чернявская ответила, что опасения беспочвены и что сервитут даже не обозначен на схеме, а само слово в тексте проекта — это «просто общее обозначение», на которое не стоит обращать внимание. Её слова вызвали ещё один всплеск эмоций в зале: крики, смех, возмущение.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Другой выступающий — мужчина средних лет в очках — предложил первое голосование: отказаться от проекта и оставить всё как есть, чтобы «не повышать социальную напряжённость». За него все присутствующие в зале подняли руки. Во время публичных слушаний выяснилось, что то, как выглядит планировка территории сейчас, ещё до межевания, не было одобрено местными жителями. Последний раз проект изменения участка был представлен им в 2014 году, и он был ими отвергнут. Однако, как выяснилось, всё равно утверждён. Марина Чернявская и представители столичных властей не смогли объяснить, как это получилось.

Одним из выступающих был молодой мужчина, который рассказал, что живёт в доме рядом с поликлиникой Минобороны.

После реконструкции здания Министерства наш проезд оказался единственным, по которому к поликлинике могут подъезжать машины. Они ездят регулярно, а ещё там же регулярно ходят люди — больше ходить им негде. Создаётся очень неудобная ситуация. Каждый вечер, когда я еду на машине, я боюсь кого-то задавить. Я прошу внести корректировку в проект таким образом, чтобы заезд на территорию поликлиники осуществлялся, как и раньше, с набережной, а не из дворов, — попросил мужчина.

Его выступление вызвало аплодисменты в зале. Молодой человек стал настаивать на внесении его замечаний в протокол, но тут выяснилось, что протокол публичных слушаний никто не вёл. Представители московских властей сказали, что это якобы и не требуется. Вместо этого на специально розданных листах нужно указать свои замечания, которые позже должны быть добавлены в итоговый документ.

С такой позицией не были согласны ни выступающий мужчина, ни остальные жители, чаша терпения которых была уже переполнена. Сразу несколько человек поднялись на сцену и потребовали, чтобы протокол начали вести. Один особенно разгорячённый мужчина просто кричал в лицо всем трём представителям власти, чтобы они назвали ему свои полные имена и должности. Однако по какой-то причине те отказались. После этого он взял микрофон, развернулся к сидящим в зале и предложил «отпустить коллег» и не признавать то, что происходило до текущего момента, публичными слушаниями.

Сейчас мы сами оформим свой протокол. К нему составим письмо в управу и префектуру, где скажем, что прошедшие слушания — недействительны. И укажем все свои замечания. Вы готовы потратить на это время?, — спросил выступающий.

Все были готовы. Представители Минобороны, Москомархитектуры и управы с обескураженным видом покинули зал. Пока они шли, в спину им сыпались оскорбления и колкие фразы. В это время жители организовали две очереди. Одна — к протоколу, другая — к письму с замечаниями. Жители Хамовников переговаривались друг с другом, соглашаясь в том, что, судя по всему, целью мероприятия было просто провести публичные слушания «для галочки». После того как протокол и письма составили, были назначены ответственные за то, чтобы передать их в окружной совет. NEWS.ru продолжит следить за развитием событий.