Почти 70 лошадей убило разрядом молнии в Казахстане

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Разрядом молнии на территории Казахстана убило табун лошадей. В результате удара пало 69 голов. Это произошло в Каркаралинском районе Карагандинской области, сообщили представители регионального Департамента по ЧС.

Табун лошадей убило неподалёку от села Жарлы в Тегисшилдикском сельском округе.

На озере Кайындыколь в результате разряда молнии погибло 69 голов, — передаёт сообщение представителей Департамента «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, представитель СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова сообщила об инциденте в регионе. По её словам, 13 июня удары молнии убили двух человек.

Одно из ЧП произошло в Колыванском районе Новосибирской области вблизи бывшей деревни Кольцовка. Там молнией убило мужчину 1972 года рождения. Ещё один местный житель погиб от удара в посёлке Коченево.