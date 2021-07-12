Почти 50 человек задержали после массовой драки в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали 49 человек после массовой драки в центре Москвы, сообщили в столичном управлении МВД.

Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек, — отметили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что в отношении 15 задержанных были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП о мелком хулиганстве. С остальными провели профилактическую беседу.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы на Бауманской улице не менее 10 человек устроили массовую драку. В ней принимали участие выходцы из стран Средней Азии. Участники драки бились без использования посторонних предметов. К моменту приезда полиции они разбежались. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент побоища. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, причины и обстоятельства устанавливаются.

До этого массовая драка в Кузьминках произошла между уроженцами Киргизии и приезжими из Таджикистана. Настоящее побоище развернулась ближе к полуночи, более 180 человек устроили потасовку на улице Зеленодольской у местного театра. В результате серьёзно пострадали два человека, их увезли в больницу на скорой. После этого силовики задержали около 100 участников драки. По словам очевидцев, во время потасовки её участники выбегали на проезжую часть, создавая серьёзные помехи движению автомобилей.