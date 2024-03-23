Почему теракт в «Крокусе» случился на концерте «Пикника», что это за группа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Писатель, сопредседатель СРЗП Захар Прилепин высказал предположение, что теракт в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник» может быть связан с позицией лидера коллектива Эдмунда Шклярского по СВО. Что это за группа, помогает ли «Пикник» российским военным?

Что сказал Прилепин о «Пикнике»

Прилепин предположил, что атака на «Крокус» во время концерта «Пикника» неслучайна. По его словам, теракт может быть связан с помощью лидера музыкального коллектива Эдмунда Шклярского российским военным.

«И хотя Шклярский (по происхождению, кстати, поляк) не высказывается вслух по поводу происходящего, люди, следящие за процессом, знают, что он... что он, как это называется, помогает нашим. Он помогал в числе прочего и моим структурам, и помогал щедро», — написал Прилепин в Telegram.

По его словам, у теракта в «Крокусе» было несколько целей.

«„Крокус“ — одна из самых маститых, популярных, модных площадок столицы. Это культовое место. Группа, которая должна была там выступать, — „Пикник“, — она находится в центре не просто русской рок-музыки. Она в центре того культурного фронта, что безоговорочно выбрал Родину. Впрочем, чего-то иного от автора прекрасной песни „От Кореи до Карелии“ и не предполагалось. И эту Родину атаковало „Королевство кривых“. Есть такая песня у „Пикника“», — написал сопредседатель СРЗП.

Вскоре после появления первых сообщений о теракте в «Крокусе» РИА Новости сообщило, что члены музыкальной группы не пострадали и им удалось эвакуироваться. Позднее концертный директор коллектива сообщил, что с одним из музыкантов не получается выйти на связь.

Что кричали зрители, выбегая из «Крокуса»

Также Прилепин со ссылкой на своего приятеля, который смог эвакуироваться с концертной площадки, рассказал, что кричали другие очевидцы мероприятия.

«Написал товарищ, который пришел на этот концерт и сумел очень быстро выбраться. Люди, которым удалось покинуть помещение сразу же, выбегая, скандировали [оскорбления в адрес украинцев]. Понятно, что это не стоит экстраполировать на всех украинцев (да и вообще на русский и украинский народ), но как-то надо было срочно идентифицировать этих ублюдков. Не будешь же кричать „Террористы — негодяи!“. Кричали первое, что пришло на ум. Идентифицировали противника. Оказалось, что он с первых секунд был очевиден. В целом это говорит о здоровье московской публики. И об отсутствии паники, кстати, тоже», — сообщил Прилепин.

Что известно о группе «Пикник»

«Пикник» — советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году студентами Ленинградского политехнического университета. Сами музыканты считают, что началом профессиональной деятельности группы можно считать 1981 год, когда лидером группы стал Эдмунд Шклярский. В 1981-м «Пикник» выпустил дебютный альбом «Дым». В 1982 году группа начала выступать в Ленинградском рок-клубе. И уже через год коллектив стал лауреатом I фестиваля Ленинградского рок-клуба, и о нем узнал весь СССР.

Прилепин в своей публикации отметил, что «Пикник» поначалу находился в тени «Аквариума», «Нау», «ДДТ», «Алисы» и «Кино».

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Солист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский

«Их ценили, но не слишком всерьез воспринимали — ну, вот, мол, есть ещё и такая группа, „интересная“, „имеет свою публику“, „нишевая“... Я всегда любил „Пикник“ и много раз ходил на их концерты в те (начало 90-х. — NEWS.ru) годы — концерты проходили в залах, заполненных процентов на 70–80 в лучшем случае», — отметил он.

Позднее, подчеркнул Прилепин, ситуация изменилась, а «Пикник» стал группой «самого первого ряда».

«„Пикник“ обошел в популярности [Бориса] Гребенщикова (признан Минюстом РФ иноагентом) и „ДДТ“, „Пикник“ нынче куда популярнее [Вячеслава] Бутусова. Если замерять по скачиваниям их песен, посещаемости их концертов и просмотрам клипов (до 30 млн набирают их клипы! Гребенщикову и Шевчуку не снились такие цифры) — они претендуют на место рок-группы номер один в России», — считает писатель.

Состав группы неоднократно менялся, но у «Пикника» всегда был свой фирменный стиль. Их выступления — это не просто концерты, а шоу-мистерии с необычными световыми эффектами и привлеченными артистами, а также игрой на авторских музыкальных инструментах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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