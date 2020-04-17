В Подмосковье на сбежавшего с COVID-19 пациента завели уголовное дело

https://static.news.ru/photo/b69ba848-80af-11ea-a32e-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

В Московской области возбудили уголовное дело в отношении больного коронавирусом за побег из стационара. Инцидент произошёл в Жуковском. Следствие ведётся по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Местный житель 1970 года рождения самовольно покинул медицинское учреждение, зная о диагностируемой у него коронавирусной инфекции и запрете на передвижение, — сказала журналистам начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова.

Беглеца нашли сотрудники полиции и вернули в медучреждение.

Это уже не первый случай бегства из больницы во время пандемии. Ранее из клиники в Коммунарке сбежала женщина. У неё был подтверждён диагноз коронавирусной инфекции. А 13 апреля правоохранительные органы сообщили о бегстве пациента с подозрением на коронавирус из больницы № 2 в Санкт-Петербурге.

По данным на 17 апреля, диагноз COVID-19 поставлен в России 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек, писал NEWS.ru.