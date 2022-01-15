Победительницу конкурса «Краса России — 2021» избили в караоке-клубе

Победительница конкурса «Краса России — 2021» 19-летняя Екатерина Вельмакина была избита в московском караоке-клубе. По словам девушки, на неё напал хозяин заведения. Врачи диагностировали у девушки ушиб мягких тканей, пишет KP.RU.

Как рассказала Вельмакина, она отдыхала в караоке с подругами, заплатив за досуг 28 тысяч рублей. Все посетители соблюдали очередь, чтобы исполнить песню, однако одна компания решила нарушить эти правила. Как оказалось, нарушителями были учредители караоке-клуба. Девушка сделала им замечание, после чего её ударили по лицу.

Я этого совершенно не ожидала, из глаз хлынули слёзы, со мной случилась истерика. Но когда я выбежала в холл заведения, этот человек меня догнал и на глазах у подруг повалил на пол, став избивать руками по лицу и голове. Помочь мне было некому: если бы девушки вмешались, им бы тоже досталось, — рассказала «Краса России».

В интервью РЕН.ТВ Вельмакина пояснила , что во время нападения весь персонал и охрана заведения просто стояли и смотрели, как её бьют. «Для них это было интересно, весело и прикольно», отметила девушка.

Пострадавшая вызвала полицию, но обидчик со своими друзьями к их приезду уже сбежал. Тогда она обратилась в травмпункт, сняла побои и написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что возле караоке в центре Москвы был избит 32-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв. Конфликт завязался после того, как одна из его знакомых на выходе из караоке попросила зажигалку у компании из трёх мужчин. Началась словесная перепалка, Соловьёв попросил молодых людей не разговаривать с девушками в таком тоне. После этого один из мужчин толкнул спортсмена, тот упал и ударился спиной о дверь.