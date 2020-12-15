По факту пожара в Башкирии возбудили второе уголовное дело

https://static.news.ru/photo/3e847e9c-3eba-11eb-90a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: 02.mchs.gov.ru

Второе уголовное дело возбуждено по факту пожара в пансионате в Башкирии, в результате которого погибли 11 человек.

Расследование ведётся по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Новое уголовное дело объединено в одно производство с основным, возбуждённым по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщается на сайте СКР.

Пожар в частном пансионате в деревне Ишбулдидно Абзелиловского района Башкортостана произошёл в ночь на 15 декабря. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Жертвами инцидента стали четыре женщины и семеро мужчин в возрасте от 57 до 80 лет — жителей Абзелиловского и Белорецкого районов республики, а также двое жителей Челябинской области.

По данным СМИ, у пансионата не было разрешения на постоянное проживание пациентов. Имелась только лицензия на предоставление социальных услуг престарелым и инвалидам без проживания. Кроме того, в здании отсутствовали системы противопожарной защиты. Строение использовалось как частный жилой дом, в котором было установлено два дымовых пожарных извещателя. Они сработали, но на момент прибытия пожарных здание уже было охвачено огнём.

Как писал NEWS.ru, глава республики Радий Хабиров поручил провести проверки во всех домах престарелых после пожара в пансионате. Он также распорядился разыскать родственников погибших и оказать им материальную помощь. Хабиров добавил, что погибшие в результате пожара будут похоронены за счёт местных властей.