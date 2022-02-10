По факту крушения Ан-2 на Камчатке заведено уголовное дело

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте завели уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-2 на Камчатке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, 11 февраля 2022 года около 12 часов 30 минут местного времени (03:30 мск) недалеко от села Коряки Елизовского района Камчатского края произошло крушение самолета Ан-2, который следовал в село Тымлат Карагинского района. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились два члена экипажа, пассажиров не было, — говорится в сообщении следственного управления.

Для уточнения числа погибших и пострадавших на место происшествия выехала следственная группа. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного (в данном случае) транспорта, повлекшем гибель двух и более лиц.

Самолёт Ан-2 потерпел крушение в пятницу, 11 февраля, в километре от взлётной полосы у посёлка Северные Коряки Елизовского района. О падении борта в лесополосу в МЧС сообщили очевидцы. При падении самолёта погибли оба члена экипажа. Ан-2 совершал технический рейс, на месте его падения возник пожар.