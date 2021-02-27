По факту избиения музыканта «Машины времени» возбудили два дела

Полиция Москвы возбудила два уголовных дела по статьям о побоях и умышленном причинении вреда средней тяжести (ст. 116 и 112 УК РФ) в связи с избиением музыканта групп «Машина времени» и «Квартал» Александра Дитковского.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, напавших на музыканта и его товарища,
Инцидент произошёл вечером 25 февраля. На Дитковского и его спутника напали пять человек, которые, по словам музыканта, ходили по парковке и настойчиво выпрашивали деньги. Артист попытался дать отпор хулиганам, но силы оказались неравны. В результате музыкант оказался в больнице с травмами, включая перелом лицевой кости.
Как писал NEWS.ru, директор артиста Роман Кузьмак рассказал, что Дитковский чувствует себя нормально, насколько это возможно в его состоянии. Действующий участник «Машины времени» Александр Кутиков, в свою очередь, отметил, что Дитковскому предстоит хирургическое вмешательство.