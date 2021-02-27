По факту избиения музыканта «Машины времени» возбудили два дела

https://static.news.ru/photo/a381cece-78dc-11eb-8197-96000091f725_660.jpg Александр Дитковский Фото: artistditkovski/instagram.com

Полиция Москвы возбудила два уголовных дела по статьям о побоях и умышленном причинении вреда средней тяжести (ст. 116 и 112 УК РФ) в связи с избиением музыканта групп «Машина времени» и «Квартал» Александра Дитковского.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, напавших на музыканта и его товарища, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошёл вечером 25 февраля. На Дитковского и его спутника напали пять человек, которые, по словам музыканта, ходили по парковке и настойчиво выпрашивали деньги. Артист попытался дать отпор хулиганам, но силы оказались неравны. В результате музыкант оказался в больнице с травмами, включая перелом лицевой кости.

Как писал NEWS.ru, директор артиста Роман Кузьмак рассказал, что Дитковский чувствует себя нормально, насколько это возможно в его состоянии. Действующий участник «Машины времени» Александр Кутиков, в свою очередь, отметил, что Дитковскому предстоит хирургическое вмешательство.