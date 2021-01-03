По факту гибели ребёнка в Подмосковье начата прокурорская проверка

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Прокуратура проведёт проверку в связи с гибелью в подмосковной Ивантеевке 11-летнего мальчика в результате нападения собак.

Проверку будет осуществлять городская прокуратура по поручению областного надзорного ведомства. В её ходе будет дана оценка соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил, а также исполнению органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели ребёнка, поставлен на контроль, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

Инцидент произошёл 2 января. Первоначально сообщалось, что мальчик вместе с родителями пришёл в гости к заводчикам собак. Он гулял во дворе, пока взрослые были в доме. Одна из собак искусала его так, что от полученных ранений он скончался на месте.

Как писал NEWS.ru, позднее стало известно, что трагедия произошла, когда ребёнок вышел во двор покормить собак, которые находились в вольере. Когда мальчик открыл его, псы набросились на него. Также отмечается, что мать погибшего ребёнка якобы была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она не сразу поняла, что случилось с сыном.