По делу об аварии в Норильске задержаны лица из руководства НТЭК

https://static.news.ru/photo/7522a108-aaff-11ea-9416-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова задержали по делу о разливе более 21 тыс. кубометров дизельного топлива в Норильске. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она рассказала, что подозреваемые, зная о необходимости капитального ремонта резервуара хранения и несоответствии его требованиям безопасности, продолжили эксплуатацию, что привело к аварии.

Указанные лица задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия). В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует Петренко ТАСС.

29 мая на ТЭЦ-3 (АО «НТЭК») в Норильске произошла утечка 21 тысячи тонн топлива из резервуара. В Генпрокуратуре считают причиной резкую просадку опор фундамента. В компании «Норникель» заявили, что авария могла произойти из-за потепления, которое случилось в условиях вечной мерзлоты. Оно спровоцировало движение опоры под топливными цистернами.

Топливо попало в уникальное озеро Пясино, которое является озером ледникового происхождения. Его площадь составляет 735 квадратных километров.

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что донесения в первые сутки после разлива дизельного топлива в Норильске были дезинформацией и скрывали истинные масштабы катастрофы.