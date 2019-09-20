В торговом центре «Максим» на территории Владивостока случился пожар. Исходя из обнародованных данных, площадь возгорания составила 1,5 тысячи кв. м.
Как сообщили журналистам сотрудники экстренных служб города, пострадавших в результате ЧП нет.
Пожар начался в кафе на четвёртом этаже. По уточнённым данным, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, — приводит сообщение МЧС РИА Новости.
Как писал News.ru, возгорание в одном из крупнейших ТЦ города началось в субботу, 21 сентября, в 06:00 (23:00 пятницы мск). Пожару был присвоен второй ранг сложности. В свою очередь, ранее представитель администрации региона заявил, что пожар, предположительно, случился из-за взрыва баллона.