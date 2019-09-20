https://static.news.ru/photo/4cb46134-b893-11e9-a744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В торговом центре «Максим» на территории Владивостока случился пожар. Исходя из обнародованных данных, площадь возгорания составила 1,5 тысячи кв. м.

Как сообщили журналистам сотрудники экстренных служб города, пострадавших в результате ЧП нет.

Пожар начался в кафе на четвёртом этаже. По уточнённым данным, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, — приводит сообщение МЧС РИА Новости.

Как писал News.ru, возгорание в одном из крупнейших ТЦ города началось в субботу, 21 сентября, в 06:00 (23:00 пятницы мск). Пожару был присвоен второй ранг сложности. В свою очередь, ранее представитель администрации региона заявил, что пожар, предположительно, случился из-за взрыва баллона.

В настоящее время возгорание уже локализовано.