Площадь пожара в жилом доме в Подмосковье увеличилась

https://static.news.ru/photo/be66ae58-26b6-11eb-aa26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноармейске огонь, охвативший кровлю и чердак жилого дома, распространился на 1300 квадратных метров. 80 человек пришлось эвакуировать. Об этом сообщили в главке МЧС России по Московской области.

Площадь пожара увеличилась с 600 квадратных метров. Сейчас горит не только кровля и чердак, но и второй этаж здания. Борьбу с огнём ведут 66 человек и 18 единиц техники, сообщает «Москва 24».

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил оказать всю необходимую помощь тем, чьи квартиры пострадали от пожара.

В МЧС ранее уточнили, что сообщение о пожаре по адресу: Московская область, городской округ Красноармейск, улица Заречный тупик, дом 4 поступило в 20:04, писал NEWS.ru.