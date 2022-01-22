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Площадь пожара в жилом доме в Петербурге увеличилась до 300 кв. м

Площадь пожара в шестиэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге увеличилась до 300 кв. м
06:03, 24 января 2022
Площадь пожара в жилом доме в Петербурге увеличилась до 300 кв. м Фото: 54.mchs.gov.ru
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Площадь пожара в шестиэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге увеличилась до 300 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В жилом шестиэтажном здании происходит горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала, — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о площади возгорания 100 квадратных метров.

Инцидент произошёл в шестиэтажном жилом доме на Лиговском проспекте в Центральном районе Санкт-Петербурга. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. К ликвидации огня привлечены 73 человека.

По данным из открытых источников, в здании находится доходный дом А. Н. Перцова в стиле модерн. Он построен в 1910–1911 годах по проекту архитекторов Степана Галензовского и Ипполита Претро. Здание является памятником архитектуры регионального значения.

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