Площадь пожара в жилом доме в Петербурге увеличилась до 300 кв. м

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В Центральном районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в жилом доме. Огонь охватил мансарду шестиэтажного строения. Пожару присвоен повышенный ранг. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

По имеющимся данным, огонь охватил мансарду шестиэтажного жилого дома, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 73 человека. Ранее сообщалось, что в...