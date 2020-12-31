Площадь пожара на самарском заводе достигла 1,2 тысячи «квадратов»

https://static.news.ru/photo/ce7cc648-4c08-11eb-a1cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС РФ сообщило об увеличении площади пожара на подшипниковом заводе с 0,8 тыс. до 1,2 тыс. квадратных метров.

В 9:42 площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров, на месте пожара создано четыре боевых участка работы, — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, на место происшествия прибыл пожарный поезд. В тушении огня принимают участие 183 человека и 63 единицы техники, передаёт РИА Новости.

При пожаре в здании на территории ОАО «Самарский подшипниковый завод» погиб один человек. Известно, что эвакуация из горящего здания не проводилась. Завод находится на стадии расформирования.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли при пожаре в посёлке Агинское Красноярского края в ночь на 31 декабря. Огонь полыхал в одноэтажном одноквартирном брусовом жилом доме Саянского района. О пожаре спасателям стало известно в 05:05 по местному времени (01:04 мск). На месте работали 22 человека и семь единиц техники. Ликвидировать огонь им удалось к 07:27.