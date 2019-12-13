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Возгорание на складах тканей в московском районе Чертаново распространилось практически по всей их площади. В настоящее время полыхают уже 7000 кв. метров при общей площади в 10000 кв. метров. Обрушения кровли произошли на площади 300 метров, рухнула стена.

Горят 7 000 кв. метров, общая площадь складов — 10 000. Произошло обрушение стены, — сообщил NEWS.ru собственный источник.

Как писал NEWS.ru, возгорание произошло по адресу: Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Огонь распространяется очень быстро, периодически происходят взрывы. Пожар тушат в том числе и два вертолёта. Со слов очевидцев, внутри здания проходят газовые трубы и находится трансформаторная подстанция.