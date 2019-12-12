https://static.news.ru/photo/1a4928ca-1cbf-11ea-9c62-fa163e074e61_660.jpg Фото: gorod.lv

На авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжает бушевать пожар. Огонь охватил уже 600 квадратных метров крейсера.

Площадь пожара — примерно около 600 кв. м в энергоотсеке. Пожарные работают по второму номеру сложности, — сказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Он добавил, что площадь пожара уточняется, потому что на месте идёт очень густой дым.

Корабль находится на территории завода «Звёздочка», возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе во время выполнения ремонтных работ.

Ранее поступила информация, что с горящего крейсера эвакуировали шесть человек. Ещё трое считаются пропавшими без вести.

Крейсер получил свыше полусотни повреждений осенью 2018 года в результате падения крана в доке. Работы по восстановлению корабля были оценены примерно в 70 млн рублей, писал NEWS.ru.