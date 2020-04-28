Площадь лесных пожаров в РФ выросла до 60 тысяч гектаров

https://static.news.ru/photo/41446ff8-88e8-11ea-9122-fa163e074e61_660.jpg Фото: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю/vk.com

Площадь бушующих в России лесных пожаров за сутки выросла почти в полтора раза, сообщила Авиалесоохрана.

Ликвидировано 27 апреля 170 пожаров на площади более 10 тысяч гектаров. Больше всего лесов горит на территории Забайкалья. В тушении пожаров задейтствованы почти 4,5 тысяч человек, более 950 единиц техники. Принимают участие в ликвидации возгораний 25 воздушных судов, в мониторинге ситуации — 47, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, глава МЧС Евгений Зиничев выступил с заявлением. Он сообщил об увеличении площадей пожаров в Красноярском крае. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнём, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, отметил он.