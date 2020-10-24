Племянница Ефремова рассказала о жене актёра

https://static.news.ru/photo/903ec286-163a-11eb-b84d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Племянница Михаила Ефремова Ольга считает, что жене актёра Софье Кругликовой придётся нелегко. Супруга артиста работает, преподаёт и содержит троих детей.

Михаил Ефремов за время судебных процессов очень изменился. Он похудел, завязал с алкоголем, как сам он уверял в последнем слове на суде, и просил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы. Всё это время Софья Кругликова поддерживала мужа, сообщает НТВ. В суде она общалась с ним жестами.

Несмотря на то что суд смягчил наказание актёру всего на полгода, родные отмечают, что он держится хорошо.

Мне показалось, он хорошо выглядит, — говорит родная сестра Ефремова Анастасия.

Что касается ещё одной дочери Ефремова — Анны-Марии, родственники уверяют, что за неё переживать не стоит.

Умная, взрослая, она способна позаботиться о себе в данный момент, это же не остальные трое несовершеннолетних маленьких детей, которые есть у Миши, так что, я думаю, что за Анну-Марию не стоит волноваться, — рассказала племянница актёра Ольга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы пострадавшей стороны в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, прокомментировал пожелания смерти от сестры артиста.