Племянница Ефремова рассказала о жене актёра

Племянница Михаила Ефремова Ольга считает, что жене актёра Софье Кругликовой придётся нелегко. Супруга артиста работает, преподаёт и содержит троих детей.
Михаил Ефремов за время судебных процессов очень изменился. Он похудел, завязал с алкоголем, как сам он уверял в последнем слове на суде, и просил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы. Всё это время Софья Кругликова поддерживала мужа,
Несмотря на то что суд смягчил наказание актёру всего на полгода, родные отмечают, что он держится хорошо.
Мне показалось, он хорошо выглядит, — говорит родная сестра Ефремова Анастасия.
Что касается ещё одной дочери Ефремова — Анны-Марии, родственники уверяют, что за неё переживать не стоит.
Умная, взрослая, она способна позаботиться о себе в данный момент, это же не остальные трое несовершеннолетних маленьких детей, которые есть у Миши, так что, я думаю, что за Анну-Марию не стоит волноваться, — рассказала племянница актёра Ольга.
Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы пострадавшей стороны в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, прокомментировал пожелания смерти от сестры артиста.