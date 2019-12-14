https://static.news.ru/photo/a5064a80-1fce-11ea-b38c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Свежие новости, политика - РИАП "АПРАЛ"/vk.com

Ходовая платформа весом 16 тонн слетела с грузовика, который её перевозил, и упала на встречные автомобили.

ЧП произошло на трассе Екатеринбург — Курган. Под платформу попали машины «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108, водитель внедорожника погиб, его пассажир и два пассажира легковушки получили травмы. По предварительным данным, водитель грузовика не закрепил свой груз и он вылетел из кузова при искривлении дороги, передаёт «Интерфакс».

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