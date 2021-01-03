Пламя вспыхнуло из-под земли на улице в Петербурге

https://static.news.ru/photo/63d8f130-4e43-11eb-bbde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Столб пламени вырвался наружу на улице и изрядно напугал людей в Санкт-Петербурге. Происшествие случилось на пересечении улиц Думской и Садовой.

Момент вспышки попал на видео. На кадрах видно, как прохожие неспешно переходят улицу, но едва ступают на тротуар, как из-под асфальта вырываются языки пламени. Подземная вспышка напугала ребёнка, переходившего улицу вместе со взрослыми, сообщает РЕН ТВ.

Мальчик хватается за голову и резко убегает, остальные прохожие тоже выказывают большое волнение. Опасное место народ обходит стороной, но находятся смельчаки, снимающие происходящее из-за угла.

На место происшествия прибыли спасатели, которые установили, что причиной выброса пламени стало замыкание силового кабеля. Вырвавшийся столб пламени повредил тротуарное покрытие на площади два квадратных метра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нефтехимический завод в провинции Таррагона автономного сообщества Каталония в Испании загорелся после мощного взрыва. Очевидцы сообщали, что столб пламени, поднимающийся от завода, было видно за несколько километров.