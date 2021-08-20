Писатель с семьёй оказались на воздушном шаре в тайге из-за ветра

Прогулка выходного дня на воздушном шаре обернулась для писателя Владимира Семенчика и его семьи экстремальным путешествием, когда ветер унёс аэростат в глухую тайгу. Об этом сообщает 5-tv.ru .

Как рассказывает сам писатель, он решил воспользовался подаренным сертификатом на прогулку на воздушном шаре. Вместе с собой он взял двух дочерей.

Минут через 20-30 после взлёта пилот стал нервничать, потому что мы летели в противоположном направлении, чем планировалось: должны были лететь в поля, а нас тянуло на запад, в сопки, — рассказывает Семенчик.

Тогда пилот стал запрашивать у аэропорта разрешение на подъём до 2,5 км, так как там ожидался нужный ветер, который вернул бы воздушный шар на курс. Однако всё произошло совсем по-другому. На этой высоте ветер ещё сильнее загнал шар на сопки, отмечает писатель.

Через некоторое время шар удалось посадить на землю, но он был глубоко в тайге. Путешественники более пяти часов пытались выбраться из леса, пока не набрели на дорогу, с которой их забрал водитель, выехавший навстречу. В свою очередь, мужчина к владельцам воздушного шара претензий не имеет и считает, что в случившемся виноват ошибочный прогноз метеорологов.

Ранее на западе Украины упал воздушный шар с пассажирами. Погиб один человек, ещё пятеро получили травмы