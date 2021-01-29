Пилотов пассажирского самолёта ослепили лазером во время посадки в Москве

https://static.news.ru/photo/4ec5398a-62dd-11eb-84cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

Пилоты пассажирского самолёта, летевшего из Грозного в Москву, были ослеплены лазером. Лайнер в этот момент заходил на посадку в столичном аэропорту Внуково.

Около 11 часов вечера при заходе на посадку во Внуково пилоты пассажирского самолёта доложили, что их ослепили зелёным лазером, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Отмечается, что на посадке воздушного судна инцидент не сказался, она прошла в штатном режиме. Источник излучения не установлен, но предполагается, что он находился со стороны Москвы.

За подобное деяние российским законодательством установлена уголовная ответственность. Часть 1 статьи 213 УК РФ предусматривает наказание за противоправные действия из хулиганских побуждений, которые угрожают безопасной эксплуатации транспортных средств. Виновный может быть наказан лишением свободы на срок до двух лет, есть и альтернативные наказания в виде крупного штрафа или ограничения свободы.

Стоит отметить, что в 2011 году из-за аналогичного инцидента в Грозном глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров запретил продажи лазерных указок во всём регионе. В целом по стране регулярно сообщается о подобных случаях.

Ранее NEWS.ru писал, что легкомоторный самолёт с футболистами клуба «Палмас Футбол и Регатас» и президентом ФК разбился в Бразилии. Шесть человек погибли. Четверо футболистов вместе с президентом клуба направлялись в Гоянию на игру с местной командой «Вила Нова». Через какое-то время после вылета из воздушной гавани Порту-Насионал (штат Токантинс) самолёт потерпел крушение.