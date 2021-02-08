Пилот вынужденно посадил Ан-2 на трассу из-за проблем с двигателем

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Одномоторный самолёт Ан-2, который выполнял санитарный рейс, вынужденно сел на автомобильную дорогу в районе Усть-Каменогорска в Казахстане.

Согласно данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, сразу после взлёта у воздушного судна начала падать мощность двигателя в связи с чем пилот принял решение приземляться. На борту находились три члена экипажа и два врача.

Самолёт успешно сел, никто из находящихся на борту не пострадал. На место происшествия выехали сотрудники ведомства, чтобы установить причины случившегося, передаёт Sputnik Казахстан.

Как писал NEWS.ru писал, ранее авиалайнер Airbus A320, который после взлёта подал сигнал тревоги и развернулся в Шереметьево, успешно приземлился. Самолёт, выполняющий рейс Москва — Амстердам, подал сигнал тревоги. Экипаж судна сообщил о частичном отказе системы радиосвязи, было принято решение о возвращении в Шереметьево. Сигнал о неполадках поступил спустя 20 минут после взлёта, когда самолёт находился на высоте восемь тысяч метров.