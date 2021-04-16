Пилот вертолёта, совершившего жёсткую посадку под Краснодаром, погиб

https://static.news.ru/photo/5539dec0-9f77-11eb-abcb-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В МЧС сообщили, что пилот совершившего жёсткую посадку вертолета в Краснодарском крае погиб. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что инцидент произошёл во время орошения полей.

В Краснодарском крае, в районе 52 км автодороги Краснодар — Новороссийск, около посёлка Ильский, совершил жёсткую посадку вертолет Ми-2, который производил орошение полей, — говорится в сообщении.

В результате инцидента погиб пилот 1960 года рождения. Все экстренные службы на текущий момент уже находятся на месте крушения, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что истребитель Су-30СМ потерпел крушение при заходе на посадку в учебном центре города Балхаш Карагандинской области Казахстана, его экипаж успел катапультироваться.