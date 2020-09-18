Пилот самолёта погиб под Ульяновском в результате жёсткой посадки

https://static.news.ru/photo/64cb3a58-f97f-11ea-aa8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Приволжская транспортная прокуратура

На территории Ульяновской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку. В результате происшествия погиб пилот. Об этом 18 сентября сообщили сотрудники пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Красное Сюндюково. Самолётом владеет индивидуальный предприниматель. Полёт, закончившийся трагедией, с органами организации воздушного движения не согласовывался.

Произошла жёсткая посадка легкомоторного воздушного судна ЕЭВС "Синтал" с бортовым номером RA-0931G. Пилот судна погиб, — передаёт РИА Новости сообщение прокуратуры.

По факту случившегося надзорное ведомство и Приволжское СУ СК на транспорте начали проверку.

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