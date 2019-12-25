https://static.news.ru/photo/66af364c-26e6-11ea-acb0-fa163e074e61_660.jpg Вертолёт Ми-8 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пилота вертолёта Ми-8 госпитализировали после жёсткой посадки в Красноярском крае. Инцидент произошёл из-за попадания воздушного судна в снежный вихрь.

По словам источника, близкого к региональному МТУ Росавиации, всего на борту находились 24 человека. Кроме пилота пострадал один пассажир — у него диагностирован перелом ноги.

В результате происшествия вертолёт авиакомпании «КрасАвия» получил повреждения, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что лётчика, который катапультировался с российского истребителя Су-57 в Хабаровском крае, обследовали врачи Комсомольска-на-Амуре.

Су-57 авиационного завода Комсомольска-на-Амуре упал 24 декабря во время прохождения заводских испытаний. Лётчику удалось катапультироваться до столкновения с землёй, его нашли в тайге и вертолётом доставляют на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.