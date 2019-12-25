https://static.news.ru/photo/1b6fb882-26ff-11ea-8e44-fa163e074e61_660.jpg Элина Валиева Фото: Элина Валиева/vk.com

Россиянка Элина Валиева погибла в Будапеште. Причиной смерти 27-летней пианистки из Уфы стало отравление газом.

О случившемся в посте в Facebook рассказал преподаватель девушки Юрий Богданов. В комментариях мужчина пояснил, что Валиева приехала в столицу Венгрии вместе с бойфрендом на выходные. В апартаменте, в который они заселились, произошла утечка газа.

Друг Валиевой был госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Венгрии.

Они просто легли спать, — заявил агентству сотрудник дипмиссии.

Он пояснил, что гостиница Otto Studios, в которой остановились Валиева и её молодой человек, находится в старом доме. Из-за проведения следственных мероприятий тело пианистки пока находится в Венгрии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве двое сотрудников коммунальных служб погибли при выполнении работ по откачке воды в канализационном люке. Причиной их смертей стало отравление газом.