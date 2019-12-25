Россиянка Элина Валиева погибла в Будапеште. Причиной смерти 27-летней пианистки из Уфы стало отравление газом.
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Друг Валиевой был госпитализирован,
Они просто легли спать, — заявил агентству сотрудник дипмиссии.
Он пояснил, что гостиница Otto Studios, в которой остановились Валиева и её молодой человек, находится в старом доме. Из-за проведения следственных мероприятий тело пианистки пока находится в Венгрии.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве двое сотрудников коммунальных служб погибли при выполнении работ по откачке воды в канализационном люке. Причиной их смертей стало отравление газом.
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