Певица Марина Хлебникова госпитализирована после пожара в своей квартире

Певицу Марину Хлебникову экстренно госпитализировали после пожара в её квартире на улице Ратной в Москве. Артистка доставлена в больницу со множественными ожогами тела и отравлением угарным газом, сообщает РЕН ТВ.

Возгорание произошло в двухуровневой квартире, на тот момент дома находились родители артистки и дочь. Кроме певицы никто не пострадал. В квартире выгорели вещи на площади десять квадратных метров. Певицу доставили в НИИ Склифосовского, из дома были эвакуированы пять человек. В Сети появилось видео с места происшествия, где рядом с домом видны машины скорой.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета: артистка могла уснуть с ней на диване.

Ранее сообщалось, что в марте 55-летняя Марина Хлебникова после долгого перерыва вышла на сцену. Она исполнила песню «Солнышко моё, вставай!» в программе «Привет, Андрей!». На тот момент в Интернете распространялись слухи о пристрастии артистки к алкоголю. Сама Хлебникова признавалась, что страдает от депрессии.