Певец Ярослав Сумишевский попал в ДТП по дороге на концерт

https://static.news.ru/photo/a18c85be-62a7-11eb-95c2-fa163e074e61_660.jpg Ярослав Сумишевский Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy/

Известный певец Ярослав Сумишевский попал в смертельное ДТП по дороге на концерт в Красноярском крае. Машину, где сидел артист, вёл глава краевого Союза десантников Александр Гуляков, который погиб в момент аварии.

Сумишевский ехал на концерт в село Солгон Ужурского района, что в 165 км от краевой столицы. Организатором мероприятия был Гуляков, который и сел за руль, сообщает ТВК.

В результате столкновения десантник погиб, Сумишевский получил травмы и был госпитализирован в отделение травматологии в Назарово. Концерт на тот момент был в самом разгаре, из-за трагического события его пришлось прервать.

Известно, что в автомобиле также была женщина. Информации о её состоянии пока нет.

Ярослав Сумишевский — известный музыкант. Он прославился благодаря собственному таланту, на его YouTube-канал подписаны более миллиона человек. Два года назад певец выступал в Кремле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что микроавтобус и грузовик столкнулись в Самарской области. Жертвами ДТП стали шесть человек, рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. По данным ведомства, авария произошла на 873-м км трассы М-5 «Урал».