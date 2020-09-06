Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления из-за угрозы для жизни

Артистов Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на фестивале «Юморины» на территории Сочи. Причина заключается в угрозе жизни. Об этом Винокур написал на своей официальной странице в социальной сети.
На фестиваль в Краснодарский край артисты приехали, чтобы впервые выступить за несколько месяцев, так как долгое время концерты не проводились на фоне пандемии коронавируса.
Съёмка была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни, — сообщил Винокур в Instagram.
Комик прикрепил к посту видеофрагмент с записью инцидента. На кадрах видно, что ведущий мероприятия был вынужден остановить номер Петросяна. После этого зал покинули не только артисты, но и зрители. Правоохранители позднее проверили помещение. Ничего угрожающего чьей-либо жизни обнаружено не было.
Как ранее писал NEWS.ru, полиция британского Манчестера получила информацию о «подозрительном предмете» в автобусе. После этого из транспортного средства люди были эвакуированы.
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