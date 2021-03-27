Петербурженка возложила вину за тяжёлую травму сына на организаторов квеста

Жительница Санкт-Петербурга уверяет, что её шестилетний сын получил компрессионный перелом позвоночника во время прохождения квеста. Организаторы уверяют, что не имеют к травме ребёнка отношения.
Мальчик принял участие в квесте «Хоббит. Путешествие в Средиземье» 23 февраля. По словам матери, ребёнок упал с высоты собственного роста из-за поломки сборной лестницы. Женщина отвезла сына в травматологию, где медики сначала не выявили серьёзных травм и сказали, что ребёнку следует просто неделю посидеть дома. С родителями связалась инспектор по делам несовершеннолетних и попросила написать заявление в правоохранительные органы, отец мальчика последовал этому совету. Позже выяснилось, что до Следственного комитета РФ это заявление не дошло,
Потом в течение недели у ребёнка разболелись ноги, появились жалобы, и мы поехали заново делать МРТ, чтобы проверить, связаны ли боли в ногах с его падением. Выяснилось, что компрессионный перелом позвоночника. Отвезли в больницу, 10 дней лежали, и мне было вообще не до этого квеста, — заявила женщина.
Представитель компании, проводившей квест, рассказал, что во время самого мероприятия жалоб от ребёнка не было. После квеста было сделано фото, на котором мальчик стоит вместе со всей семьёй и не проявляет признаков боли или дискомфорта.
Люди на фото в абсолютно штатном режиме покинули локацию. С момента игры прошло более месяца, за это время с ребёнком могло произойти что угодно и где угодно, — подчеркнул представитель компании — организатора квеста.
В фирме уверяют, что готовы разобраться в ситуации, но добавляют, что сделать это будет сложно, так как с момента квеста прошло более месяца и записей с камер наблюдения не сохранилось.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Москве. 16-летняя школьница получила травмы во время квеста в развлекательном центре, она уверяет, что её избили.