Петербурженка возложила вину за тяжёлую травму сына на организаторов квеста

https://static.news.ru/photo/79520e90-8fcd-11eb-8410-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга уверяет, что её шестилетний сын получил компрессионный перелом позвоночника во время прохождения квеста. Организаторы уверяют, что не имеют к травме ребёнка отношения.

Мальчик принял участие в квесте «Хоббит. Путешествие в Средиземье» 23 февраля. По словам матери, ребёнок упал с высоты собственного роста из-за поломки сборной лестницы. Женщина отвезла сына в травматологию, где медики сначала не выявили серьёзных травм и сказали, что ребёнку следует просто неделю посидеть дома. С родителями связалась инспектор по делам несовершеннолетних и попросила написать заявление в правоохранительные органы, отец мальчика последовал этому совету. Позже выяснилось, что до Следственного комитета РФ это заявление не дошло, рассказала мать в беседе с телеканалом «360».

Потом в течение недели у ребёнка разболелись ноги, появились жалобы, и мы поехали заново делать МРТ, чтобы проверить, связаны ли боли в ногах с его падением. Выяснилось, что компрессионный перелом позвоночника. Отвезли в больницу, 10 дней лежали, и мне было вообще не до этого квеста, — заявила женщина.

Представитель компании, проводившей квест, рассказал, что во время самого мероприятия жалоб от ребёнка не было. После квеста было сделано фото, на котором мальчик стоит вместе со всей семьёй и не проявляет признаков боли или дискомфорта.

Люди на фото в абсолютно штатном режиме покинули локацию. С момента игры прошло более месяца, за это время с ребёнком могло произойти что угодно и где угодно, — подчеркнул представитель компании — организатора квеста.

В фирме уверяют, что готовы разобраться в ситуации, но добавляют, что сделать это будет сложно, так как с момента квеста прошло более месяца и записей с камер наблюдения не сохранилось.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Москве. 16-летняя школьница получила травмы во время квеста в развлекательном центре, она уверяет, что её избили.