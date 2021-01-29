Петербурженка на красном джипе врезалась в салон красоты

https://static.news.ru/photo/08619030-635d-11eb-8d98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Жительница Санкт-Петербурга на красной иномарке Mazda влетела в здание, где располагался салон красоты. Авария произошла на улице Савушкина, автомобиль восстановлению не подлежит.

У джипа сильно смята передняя часть, на месте работают сотрудники экстренных служб. Сидевшую за рулём даму осматривают медики, сведений о её состоянии нет, сообщает Пятый канал. Известно, что автомобиль был без номеров.

В конце декабря прошлого года в Петербурге в Неву упала бетономешалка. Перед этим она тоже врезалась в дом, а потом в легковой автомобиль и съехала в реку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 31 января днём траура после ДТП с микроавтобусом под Самарой. В аварии погибли 12 человек.