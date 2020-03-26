https://static.news.ru/photo/b4689488-6f51-11ea-874b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве своих родителей. В полицию о совершённом преступлении он сообщил сам.

Инцидент произошёл в Красногвардейском районе Северной столицы вечером 25 марта. Молодой человек нанёс матери и отцу множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте, мужчина — по дороге в больницу.

Полицейским подозреваемый заявил, что своим поступком избавил родителей от страданий. Они якобы тяготились земной жизнью, пишет «Фонтанка».

По сведениям издания, молодой человек наблюдался у психиатра, а также исповедовал популярное индийское религиозное учение.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Белгорода, будучи в нетрезвом состоянии, зарезал тёщу и попытался убить своего 10-летнего сына. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.