Житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве своих родителей. В полицию о совершённом преступлении он сообщил сам.
Инцидент произошёл в Красногвардейском районе Северной столицы вечером 25 марта. Молодой человек нанёс матери и отцу множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте, мужчина — по дороге в больницу.
Полицейским подозреваемый заявил, что своим поступком избавил родителей от страданий. Они якобы тяготились земной жизнью,
По сведениям издания, молодой человек наблюдался у психиатра, а также исповедовал популярное индийское религиозное учение.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Белгорода, будучи в нетрезвом состоянии, зарезал тёщу и попытался убить своего 10-летнего сына. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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