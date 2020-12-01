Петербуржец погиб при пожаре в квартире

https://static.news.ru/photo/058016fc-33ec-11eb-8ec9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб/vk.com

В квартире дома в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице, сообщение о возгорании в доме по улице Громова, 12 поступило в экстренные службы в 16:19. Огонь охватил две комнаты и коридор трёхкомнатной квартиры. Площадь пожара составила 28 квадратных метров.

Проживающий в квартире мужчина 1970 года рождения погиб. С балкона четвёртого этажа пожарные эвакуировали женщину. 20 жильцов дома вывели на улицу по маршевой лестнице. К 17:00 пожар удалось ликвидировать.

Ранее NEWS.ru писал о пожаре в Новосибирске. 28 ноября в двухэтажной подвальной гостинице загорелась сауна. Девушка 1994 года рождения находилась на втором этаже здания, но спустилась в парильную, чтобы помочь выбраться застрявшим там людям, где задохнулась. Её тело без признаков жизни позднее было обнаружено спасателями.