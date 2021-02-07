Петербуржец незаконно удерживал в своём доме львёнка

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Житель Санкт-Петербурга незаконного держал у себя дома львёнка. Как именно животное попало к владельцу, не уточняется.

Природоохранная прокуратура провела проверку и уже выяснила, что ушастика ввезли в Северную столицу без соответствующих документов. Также содержание дома диких животных требует определённых разрешений.

К проведению проверки привлечены специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, а также сотрудники органов внутренних дел, — рассказали в ведомстве.

В результате мохнатого малыша изъяли из квартиры. Его передали зоозащитникам Российского карантинного центра диких животных «ВЕЛЕС». Состояние животного не уточняется, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинске волонтёры спасли самого толстого лабрадора по кличке Хаммер от усыпления. Животное настолько располнело, что прежние хозяева захотели избавиться от преданного друга.

Экс-владельцы мохнатого изначально сами раскормили его аж до 90 килограммов. Позднее, поняв, что содержать такого пухляка им не под силу, они привезли животное в ветеринарную клинику, где вознамерились усыпить жизнерадостного толстяка.