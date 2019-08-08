https://static.news.ru/photo/41e6ae9c-b9e7-11e9-bea8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Житель Санкт-Петербурга выбросил с 15-го этажа стеклянную бутылку, и она угодила в прохожего. Теперь мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошёл в июне 2018 года после 11 часов вечера.

Находясь на кухне в квартире по проспекту Маршака, выкинул из окна кухни стеклянную бутылку объёмом 0,75 литра, которая, пролетев с высоты 15-го этажа, упала на голову потерпевшему, причинив последнему тяжкий вред здоровью, — говорится в сообщении прокуратуры города.

Следствие велось по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Обвиняемому 31 год, максимальное наказание, которое он может получить, — 10 лет колонии. Свою вину петербуржец признал полностью.

Ранее News.ru писал, что пассажир метро в Санкт-Петербурге набросился с ножом на двух мужчин, которые промолчали в ответ на заданный им вопрос. Потерпевшие были глухонемыми. Нападавший успел трижды ранить своих оппонентов, прежде чем один из пассажиров выбил у него нож и выволок из вагона на платформу. Там его задержали сотрудники полиции.