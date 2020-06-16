Петербургские таможенники пресекли контрабанду старинных икон в Европу

https://static.news.ru/photo/5dad2f40-afb2-11ea-89b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: sztu.customs.ru

Сотрудники таможни в Пулково задержали посылку, отправленную жителем Санкт-Петербурга в Европу. В ней находились семь предметов религиозного культа — православные иконы и кресты, — имеющие культурную ценность.

Изъятые предметы таможенники отправили на экспертизу. Специалисты установили, что большинство находок выполнены в технике меднолитой пластики и относятся к XIX веку.

Самыми старыми из предметов оказались нательный крест, предположительно, изготовленный в XII–XV веках, и дорожная икона с изображением Николая Чудотворца второй половины XVIII века.

По факту контрабанды возбуждены два административных дела по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС), сообщают «Невские Новости».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Псковской таможни задержали женщину, пытавшуюся нелегально провезти через границу ювелирные изделия на сумму свыше 1,3 млн рублей. Женщина ехала в пассажирском рейсовом автобусе Рига — Санкт-Петербург. Таможенники при досмотре обнаружили у неё более 40 браслетов, колец и других украшений.