Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные «заминировали ряд судов в Санкт-Петербурге. В них проходит эвакуация.

Анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах затронули Василеостровской, Дзержинский, Красногвардейский, Ленинский, Октябрьский, Приморский и Сестрорецкий районные суды, сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов северной столицы.

Несколько дней назад сообщения с угрозами взрывов получили три районных суда Петербурга и свыше 10 учебных заведений. Все они оказались ложными.

Ранее NEWS.ru писал, что волна «минирований» в Москве затронула десять районных судов столицы.  В общей сложности из них было эвакуировано около 500 человек.

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