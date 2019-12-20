Неизвестные «заминировали ряд судов в Санкт-Петербурге. В них проходит эвакуация.
Анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах затронули Василеостровской, Дзержинский, Красногвардейский, Ленинский, Октябрьский, Приморский и Сестрорецкий районные суды,
Несколько дней назад сообщения с угрозами взрывов получили три районных суда Петербурга и свыше 10 учебных заведений. Все они оказались ложными.
Ранее NEWS.ru писал, что волна «минирований» в Москве затронула десять районных судов столицы. В общей сложности из них было эвакуировано около 500 человек.
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