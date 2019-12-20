https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные «заминировали ряд судов в Санкт-Петербурге. В них проходит эвакуация.

Анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах затронули Василеостровской, Дзержинский, Красногвардейский, Ленинский, Октябрьский, Приморский и Сестрорецкий районные суды, сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов северной столицы.

Несколько дней назад сообщения с угрозами взрывов получили три районных суда Петербурга и свыше 10 учебных заведений. Все они оказались ложными.

Ранее NEWS.ru писал, что волна «минирований» в Москве затронула десять районных судов столицы. В общей сложности из них было эвакуировано около 500 человек.