Песков: задержание Сафронова не связано с журналистской деятельностью

https://static.news.ru/photo/f9f62980-c036-11ea-bb43-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, насколько известно Кремлю, задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, не связано с его журналисткой деятельностью.

Он обвиняется по статье о госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов, — сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что нет никакой необходимости ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки президента Владимира Путина.

Уголовное дело возбуждено в отношении Сафронова по статье «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В «Роскосмосе» отметили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он был журналистом в газетах «Ведомости» и «Коммерсант». Его статью в «Коммерсанте» (написана в соавторстве) от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей поколения 4++ Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

После выхода материала Сафронова вызывали в ФСБ. За несколько лет до этого журналиста опрашивали по поводу другой его статьи.

Спустя некоторое время после появления текста об истребителях США предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей у России. А в мае 2020 года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом, который был заключён ещё в 2018 году.

Из «Коммерсанта» Сафронов ушёл весной 2019-го из-за скандала, разгоревшегося после выхода статьи о вероятной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вместе с ним издание тогда покинул весь отдел политики.

Работать в «Роскосмосе» бывший журналист начал в мае 2020 года. В качестве советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.

Как писал NEWS.ru, следователи Федеральной службы безопасности проводят обыск в квартире Ивана Сафронова. Об этом журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.