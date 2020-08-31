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Песков выразил надежду, что напавшие на Егора Жукова будут наказаны

13:01, 31 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль надеется, что виновные в избиении блогера Егора Жукова будут найдены и наказаны по закону. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, властям неизвестны личности и мотивы нападавших, передаёт РИА Новости.

Мы знаем, что проверки проводят наши правоохранители, поэтому будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону, — сказал пресс-секретарь.

30 августа неизвестные напали на активиста Егора Жукова. Молодого человека избили у его дома в Москве. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу, от госпитализации он отказался. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои».

Ранее NEWS.ru писал о том, что представитель блогера Егора Жукова Стас Топорков рассказал журналистам, как активист чувствует себя после нападения. По его словам, серьёзных травм в результате избиения удалось избежать.

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