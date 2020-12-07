Песков рассказал детали освобождения российских журналистов в Турции

https://static.news.ru/photo/ad95471e-3896-11eb-95a7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос с освобождением журналистов телекомпании НТВ, задержанных в Турции, решался по дипломатическим каналам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вопрос решался по дипломатическим каналам, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее стало известно об освобождении российских журналистов из-под стражи в Стамбуле. Прокурор отказался от обвинений против журналистов, и в ближайшее время они могут быть высланы в Россию.

Сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны 3 декабря. Тогда же они перестали выходить на связь. По данным источника в турецком МИД, журналисты НТВ не имели аккредитации и вели съёмку без разрешения. В администрации Стамбула подтвердили задержание журналистов за несанкционированную съёмку, уточнив, что срок их пребывания под стражей продлён до трёх дней.

Как сообщал NEWS.ru, задержанные журналисты снимали в Турции сюжет про коронавирус и создание беспилотных летательных аппаратов. Как рассказала генеральный директор НТВ Александра Кошарницкая, после задержания журналисты содержались не в полиции, официальных данных о причинах задержания также не поступало.