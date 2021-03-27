Движение по Мячковскому бульвару Москвы частично перекрыли из-за ДТП

https://static.news.ru/photo/6548bb04-8fbb-11eb-a828-96000091f725_660.jpg Фото: DtOperativno/t.me

Два автомобиля столкнулись в московском районе Марьино. В результате происшествия одна из машин выехала на тротуар и сбила пешехода, рассказали 28 марта в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На Мячковском бульваре в районе д. 18 столкнулись два автомобиля. В результате аварии один из них выехал на тротуар и наехал на пешехода. <...> Перекрыто движение по Мячковскому бульвару в сторону Новомарьинской улицы, — передаёт ведомство в своём Telegram-канале.

Накануне в Ленинградской области автомобиль сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе. Одна из них умерла по пути в больницу, вторая была госпитализирована с переломами. Инцидент произошёл в городе Тосно. На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как девочки идут по «зебре» и на середине дороги на них на большой скорости налетает красный автомобиль. От удара подростков подбросило высоко в воздух.

Ранее NEWS.ru писал, что в Пермском крае водитель сбил насмерть девятилетнего ребёнка. Мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии. Не справившись с управлением, он допустил наезд на несовершеннолетнего. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Нижнем Новгороде суд приговорил к восьми годам колонии сына генерал-майора юстиции, сбившего на автомобиле группу детей, которые шли в театр. В результате ДТП пострадали девять несовершеннолетних и трое взрослых.