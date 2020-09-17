Пешеход попал под колёса автобуса на северо-востоке Москвы

https://static.news.ru/photo/6428bbd0-f8c5-11ea-ba45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Департамент транспорта города Москвы

На северо-востоке Москвы 17 сентября автобус наехал на пешехода. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили представители пресс-службы столичного департамента транспорта.

Отмечается, что ДТП произошло на проспекте Мира. Автобус 112, наехавший на пешехода, принадлежит транспортной компании Петро-Бас.

Автобус иностранного производства наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавший направлен в медицинское учреждение, — цитирует сотрудников столичного Дептранса РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, авария с участием четырёх автомобилей на трассе Ейск — Краснодар унесла жизни четырёх человек. Ещё семеро пострадали, сообщило ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сразу по прибытии на место аварии сотрудники полиции установили, что один из автомобилей выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.