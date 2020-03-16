https://static.news.ru/photo/d970ca38-6769-11ea-96e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

У одного из жителей Красноярска выявлено подозрение на заражение коронавирусной инфекцией. Указанный результат в настоящее время является предварительным. Это первый случай подозрения на коронавирус на территории региона.

О возможном заражении жителя Красноярска 16 марта сообщили информированные источники.

Исходя из обнародованных сведений, заболевший недавно путешествовал по Австрии. Во время возвращения домой мужчина совершил пересадку в Москве. В данный момент он изолирован в палате городской больницы скорой медицинской помощи. За состоянием мужчины наблюдают врачи. По словам специалистов, ситуация с возможным заболевшим коронавирусом находится под контролем.

Биоматериалы красноярца для подтверждения диагноза отправили в Новосибирск. Результат придёт через двое суток, передаёт телеканал «Прима».

По информации на 16 марта, в мире более 163 тысяч человек заразились коронавирусом, 6,4 тысячи умерли, более 76 тысяч выздоровели.

По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали. Таким образом, в больницах сейчас находятся 57 человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, более 50 человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом нового типа или имевших симптомы ОРВИ, выписались из больницы в Коммунарке в Москве, рассказал главврач учреждения Денис Проценко.