https://static.news.ru/photo/8a917382-69de-11ea-b4b4-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У жителя Ставропольского края тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Этот случай стал первым в регионе, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Instagram.

Отправили для подтверждения этого случая в Новосибирск, на подтверждение уйдёт два дня. С 19 марта планируем дополнительные меры, — сказал он.

Глава Ставрополья призвал не путать подозрение и точный диагноз и пояснил, что окончательный ответ будет получен только после лабораторного исследования в новосибирском ГНЦ «Вектор».

Владимиров рассказал, что пациент недавно вернулся из-за рубежа и на данный момент помещён на карантин. Специалисты сейчас проверяют круг его контактов и перемещения.

Под наблюдением на Ставрополье к 18 марта уже находились 83 человека. Все они прилетели из-за границы. Всего врачи проверили более 200 человек и все они оказались здоровы.

По последним данным, на сегодняшний день в мире зафиксированы 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить, однако в четверг в Москве от коронавируса умерла первая россиянка.

Как писал NEWS.ru, ранее коронавирусом заразилась британская актриса Индира Варма, известная по роли в сериале «Игра престолов».