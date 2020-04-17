Первый человек с подтверждённым COVID-19 скончался в Кузбассе

https://static.news.ru/photo/5c4ca8e0-8070-11ea-968b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый житель Кемеровской области с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа скончался в клинике Белово. Об этом 17 апреля сообщили представители областного штаба по предотвращению завоза и распространения COVID-19.

Отмечается, что пациент скончался двумя днями ранее, у него была диагностирована пневмония. Житель Кузбасса сдавал анализы на коронавирус, однако они показали отрицательный результат. Медицинские специалисты взяли ещё один тест уже после смерти россиянина. На этот раз наличие у пациента коронавирусной инфекции было подтверждено.

После смерти пациента в регионе закрыли на 14-дневный карантин три больницы — в городе Белово, Краснобродскую и Мысковскую, а также храм Пророка Ильи в Краснобродском городском округе, где проходило отпевание умершего.

Персонал больниц продолжит работу, медицинские сотрудники будут жить в обсерваторах, находясь на изоляции. Пациентов также продолжат лечить по намеченному плану, передаёт сообщение штаба «Интерфакс».

На сегодняшний день на Кузбассе зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19.

Исходя из последней обнародованной информации, в мире более 2,1 млн человек заразились коронавирусом, свыше 145 тысяч пациентов умерли, более 543 тысячи выздоровели.

На 16 апреля в России выявлено 27 938 случаев коронавирусной инфекции (+3448 за последние сутки), 2304 пациента выздоровели. Умерли 232 человека. В Москве 16 146 (+1 370 за последние сутки) заболели, 1394 выздоровели, 113 умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по Москве сообщили, что ещё 14 человек с положительным тестом на COVID-19 скончались.

Пациенты имели сопутствующие заболевания. Им было от 29 до 88 лет.