Первый человек с подтверждённым COVID-19 скончался в Кузбассе

Первый житель Кемеровской области с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа скончался в клинике Белово. Об этом 17 апреля сообщили представители областного штаба по предотвращению завоза и распространения COVID-19.
Отмечается, что пациент скончался двумя днями ранее, у него была диагностирована пневмония. Житель Кузбасса сдавал анализы на коронавирус, однако они показали отрицательный результат. Медицинские специалисты взяли ещё один тест уже после смерти россиянина. На этот раз наличие у пациента коронавирусной инфекции было подтверждено.
После смерти пациента в регионе закрыли на 14-дневный карантин три больницы — в городе Белово, Краснобродскую и Мысковскую, а также храм Пророка Ильи в Краснобродском городском округе, где проходило отпевание умершего.
Персонал больниц продолжит работу, медицинские сотрудники будут жить в обсерваторах, находясь на изоляции. Пациентов также продолжат лечить по намеченному плану,
На сегодняшний день на Кузбассе зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19.
Исходя из последней обнародованной информации, в мире более 2,1 млн человек заразились коронавирусом, свыше 145 тысяч пациентов умерли, более 543 тысячи выздоровели.
На 16 апреля в России выявлено 27 938 случаев коронавирусной инфекции (+3448 за последние сутки), 2304 пациента выздоровели. Умерли 232 человека. В Москве 16 146 (+1 370 за последние сутки) заболели, 1394 выздоровели, 113 умерли.
Как ранее писал NEWS.ru, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по Москве сообщили, что ещё 14 человек с положительным тестом на COVID-19 скончались.
Пациенты имели сопутствующие заболевания. Им было от 29 до 88 лет.
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