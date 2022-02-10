Первые кадры с места крушения Ан-2 на Камчатке появились в Сети

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Первые кадры с места крушения самолёта Ан-2 на Камчатке опубликованы в Сети. На данный момент под обломками найдено тело второго пилота, гибель членов экипажа подтвердил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Instagram.

Глава региона сообщил, что потерпевший крушение Ан-2 был частным, он выполнял технический рейс и упал при взлёте с необорудованной воздушной полосы у посёлка Северные Коряки в Елизовском районе.

По предварительной информации при крушении погибли два члена экипажа. На место прибыли спасатели, проводится обследование места крушения, установление обстоятельств и причин катастрофы, — добавил Солодов.

В МЧС уточнили, что рухнувший на землю самолёт потерпел крушение в 1 км от взлётной полосы.

К ликвидации происшествия привлечено порядка 45 человек и 9 единиц техники, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что самолёт Ан-2, потерпевший крушение на Камчатке, полностью сгорел. Спасатели нашли рухнувшее воздушное судно.