Первого вице-мэра Орла задержали после проверки о хищении 15 млн рублей

Первого вице-мэра Орла Олега Минкина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Проверки чиновников начались после хищения 15 млн рублей, выделенных на ремонт городской площади. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

В результате принятых прокуратурой и УФСБ России по Орловской области совместных мер в отношении первого заместителя мэра города Орла Олега Минкина возбуждено уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ, — сказали в ведомстве.

Дело было возбуждено после проверки по факту хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт площади Маршала Жукова. Следствие установило, что управление коммунальным хозяйством города выделило компании-подрядчику 71 млн рублей на работы, однако оказалось, что цены на материалы были необоснованно завышены.

Ранее арестованный по делу о мошенничестве замминистра транспорта России Владимир Токарев был снят со своего поста.